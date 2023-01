Lozano via in estate, il Napoli insiste per Adama Traoré

Adama Traoré per il futuro della fascia destra

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del futuro in azzurro di Hirving Lozano. Il suo contratto scade a giugno 2024 e il rinnovo pare lontano. Il Napoli, stando al quotidiano. accetterà offerte dai 25 milioni in su e intanto valuta i nomi per sostituirlo. In tal senso il club continua a monitorare la situazione di Adama Traoré. Il classe 96′ è in scadenza con il Wolverhampton e l’apertura al Napoli c’è stata. La base di ingaggio è di 2,5 milioni più bonus per arrivare a 3.

Fonte foto: Instagram @adamatrd37

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici