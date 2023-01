Riyad è nerazzurra, l’Inter vince la Supercoppa Italia

L’Inter vince il derby di Supercoppa contro il Milan

Notte fonda per il Milan e monologo Inter. A Ryiad i nerazzurri vincono la Supercoppa Italiana con un netto 3-0. Il primo tempo finisce 2-0 per i nerazzurri: reti al decimo e al ventunesimo, di Federico Dimarco ed Edin Dzeko. Gli uomini di Inzaghi calano poi il tris nel secondo tempo con Lautaro Martinez al 77′. Rossoneri mai del tutto in partita che impegnano poco Onana, Pioli sempre più sulla graticola.

Fonte foto: Twitter @Inter

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici