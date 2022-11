Marolda: “Kim non mi convince: fa errori in ogni partita”

Marolda su Kim Min-Jae e il momento del Napoli

Ciccio Marolda, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli ed in particolare sul nuovo difensore azzurro Kim Min-Jae, alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. Di seguito le parole del giornalista:

“So di essere un rompiscatole, ma Kim per quanto bravo non riesce a convincermi. Bravissimo difensore, ma in ogni partita trovo dei difetti che vengono accentuati dalla presenza di Juan Jesus. Contro il Bologna in una sola azione ha commesso 4/5 errori gravissimi“.

“Kvaratskhelia? Sta giocando in un altro modo, non sta solo sulla sinistra a dribblare ma tende ad accentrarsi o a cambiare fascia”.

“Il segreto del Napoli in questa stagione è stata la società, che prima ha avuto il coraggio di mettersi contro i tifosi e poi ha rivoluzionato completamente la squadra”.

