Reportage CNN su Kvaratskhelia: “Ha cambiato la vita in Georgia. Ricorda Maradona, destinato a un top club”

Il Reportage della CNN su Kvaratskhelia

Ultime notizie Napoli – La CNN ha fatto un reportage su Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana del Napoli è sotto i riflettori di tutto il mondo, complice anche la stroardinaria cavalcata del Napoli in Champions League e in Serie A. e

Il Reportage della CNN

“Quando vedono Kvaratskhelia, vedono Maradona”. Si apre così il lungo reportage dedicato al georgiano, poi prosegue: “Il Napoli ha sempre avuto un’infatuazione per i giocatori offensivi ‘talismani’. Negli ultimi anni ci sono stati Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Pochi anni prima erano Marek Hamsik e Ezequiel Lavezzi. Ma nessuno è stato più famoso – o amato dai tifosi del Napoli – di Diego Maradona”.

Fatta questa premessa, il paragone tra Maradona e Kvaratskhelia risuona evidente nelle parole della CNN Sport: “Finché a luglio un’ala georgiana, sconosciuta e trasandata, è approdata a Napoli. Ora lo chiamano Kvaradona”.

Il reportage continua con le interviste a Edo Badalashvili, giornalista sportivo georgiano, che racconta l’amore della popolazione georgiana per il suo nuovo beniamino, ma anche le parole dei tifosi napoletani con cui è entrato in contatto.

In 16 partite 8 gol e 8 assist, fanno pensare alla CNN che Kvaratskhelia sia destinato a giocare in un top club: Balalashvili, ad esempio, spera che sia proprio il Liverpool, avversario del Napoli stasera in Champions, la squadra scelta da Kvara un giorno.

“Tutto è cambiato in Georgia negli ultimi due anni. Tutto è cambiato qui. Chi non amava il calcio, ha iniziato a guardare le partite di calcio, ha iniziato a guardare le partite del Napoli”, continua il giornalista georgiano. “Quando gioca il Napoli, nei giorni delle partite, in Georgia è un grande giorno! Nelle strade ci sono molte persone con le maglie di Kvaratskhelia oppure del Napoli. Oggi la Georgia vive di calcio e, oggi, siamo un Paese di calcio. Kvara ha cambiato la vita in Georgia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marolda: “Kim non mi convince: fa errori in ogni partita”

Castel Volturno, aggiornamento condizioni Rrahmani e Sirigu. Il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici