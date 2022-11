Museo Maradona, il progetto è attualmente fermo: la situazione

Il progetto relativo al museo dedicato a Diego Amando Maradona è attualmente fermo; il quotidiano il Mattino si è soffermto sulla situazione.

Tra le tante inziative in onore di Diego Armando Maradona c’è anche la realizzazione di un museo. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha parlato proprio di tale progetto, sostenendo però che attualmente i lavori sono fermi. Per il momento dinque tutto è stato messo da parte. Il quotidiano campano riprende le dichiarazioni proprio del direttore del museo.

“Era tutto pronto, poi il Covid ci ha massacrato – racconta Paolo Jorio, direttore del museo – Quel progetto era nato con i due ex assessori De Majo e Borriello, purtroppo con il cambio di giunta non ci sono state più interlocuzioni. Sarebbe stata una bellissima cosa, che non si è potuta poi realizzare. Lo dico con grande dispiacere da napoletano e da tifoso.”

Fonte foto: Instagram, @napoli_maradona

