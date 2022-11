Lobotka-Napoli, trattativa per il rinnovo a buon fine: l’indiscrezione

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira si è concentrato sul centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. Il giocatore slovacco saebbe pronto per rinnovare con la Società partenopea; la firma dovrebbe esserci nel mese di novembre. Il prolungamento del contratto saà fino al 2027 con opzione per un altro anno.

Ecco le dichiarazioni di Nicolò Schira sul proprio account Twitter:

“Stanislav Lobotka firmerà a novembre il prolungamento del contratto con il Napoli. Il nuovo contratto scadrà nel 2027 (2.8 milioni di euro a stagione più un altro mezzo milione di bonus) con opzione per il 2028”

🔜 Done Deal and confirmed! Stanislav #Lobotka will sign the contract extension with #Napoli in November. The new contract will expire in 2027 (€2,8M/year + 0,5M as bonuses) with option for 2028. #transfers https://t.co/ZXdqktSdIs

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2022