Napoli, Osimhen ancora osservato speciale da parte della Premier

La Gazzetta dello Sport si è concentrata su Victor Osimhen e sul fatto che continua a conquistare le attenzioni della Premier League.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sembra sempre più in forma. Nell’ultima gara disputata dal club azzurro. quella contro il Sassuolo, ha segnato ben tre reti. Non a caso l’attaccante nigeriano ha destato attenzioni anche nei confronti di altri club, in particolare quelli della Premier League.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Sul fronte opposto c’è l’uomo mascherato che si esalta quando sente profumo di Premier. Quando era al Lilla, Osimhen segnò contro il Chelsea il suo primo gol in Champions e la sua prima doppietta europea arrivò l’anno scorso a Leicester, in Europa League” Da quando è rientrato mostra una forma fisica stratosferica e in 4 partite giocate ha segnato 6 gol. Per la prima volta gli allibratori lo danno favorito anche come cannoniere del campionato. Intanto stasera diverse big inglesi ne osserveranno il rendimento ad Anfield.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea: dopo Jorginho e Koulibaly i blues vogliono Osimhen

Biasin si sbilancia: “Il Napoli più forte dai tempi di Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La norma per stroncare i rave, creato un nuovo reato