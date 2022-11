Hamsik: “Napoli all’inizio spaventa ma poi te ne innamori”

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul capoluogo campano ed i suoi ex compagni.

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DZN parlando della città partenopea. Hamsik si è anche focalizzato brevemente sui suoi ex compagni di squadra

“Non ho mai smesso di seguire il Napoli, quest’anno come lo scorso sono partiti fortissimi ma li vedo più convinti. Non posso non citare Khvicha Kvaratskhelia che sta facendo cose fuori dal comune, anche io lo conoscevo poco ed è una vera sorpresa. Inoltre il centrocampo del Napoli è molto equilibrato, simile a quello con me Allan e Jorginho. Quando fu presentato Lavezzi era un poco in sovrappeso, poi si è rimesso in forma. Cavani è un professionista incredibile, si allenava spesso di più, da solo. Quando perdeva andava fuori di testa. Per me è stato emozionante superare anche il record di Maradona e ricevere da lui un videomessaggio.

Hamsik ha però un rimpianto:

“Siamo finiti tre volte secondi, peccato non avere vinto lo scudetto, ma è davvero complicato vincere un campionato.”

Infine, sulla Nazionale:

“Il 20 novembre faccio la mia ultima partita con la Slovacchia, una carriera lunga non da poco e ne vado fiero.”

Fonte foto: Instagram, @marek_hamsik_official_17

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea: dopo Jorginho e Koulibaly i blues vogliono Osimhen

Biasin si sbilancia: “Il Napoli più forte dai tempi di Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La norma per stroncare i rave, creato un nuovo reato