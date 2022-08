Calciomercato, Torino su Meret: per Juric è la prima scelta

Il Torino sarebbe interessato al portiere Alex Meret, in particolare Juric lo considererebbe una prima scelta.

Alex Meret sarebbe corteggiato dal Torino di Ivan Juric. Il quotidiano Repubblica si concentra sulla questione, affermando che per il club granata Alex Meret sarebbe la prima scelta. Il giovane portiere friulano è attualmente di proprietà del Napoli, la sua intenzione sarebbe quella di restare in azzurro, con la condizione però di avere più continuità in campo. D’altro canto il Napoli è attualmente alla ricerca di un secondo portiere e probabilmente tale scelta finale influenzerà la decisione di Alex Meret riguardo la permanenza.

Dal quotidiano si legge:

“Ivan Juric lo considera una prima scelta. Il Toro ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, quindi Meret dovrebbe rinnovare almeno un anno per prendere in considerazione l’ipotesi granata. Alex Meret vivrebbe una stagione da protagonista per rilanciarsi dopo una carriera caratterizzata da troppi infortuni. Se arriva Kepa, Meret è pronto a partire. Il tutto potrebbe essere definito nei prossimi giorni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Compleanno Politano, la dedica della SSC Napoli

Gaetano: “Vorrei restare a Napoli e segnare al Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tav: Digos, in Valle di Susa guerriglia come in Kurdistan