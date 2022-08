Gaetano: “Vorrei restare a Napoli e segnare al Maradona”

L’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

L’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando proprio del club partenopeo e delle sue ambizioni. A quanto sembra di tratta di due tematiche correlate in quanto il suo desiderio sarebbe proprio quello di restare nel club azzurro.

Di seguito le dichiarazioni di Gaetano :

“È un emozione indescrivibile indossare questa maglia, ho tanta voglia di indossarla da napoletano. Spalletti con i giovani è davvero bravo, abbiamo un bel rapporto. Mi piace fare la mezzala ma sono disponibile per tutti i ruoli. Adesso voglio restare a Napoli, il mio sogno è segnare al Maradona. Darei la vita sul campo e in allenamento per segnare durante una gara di Champions League Carnesecchi è davvero un portiere forte, merita di stare in Nazionale perché fa cose eccezionali. Per il debutto in Champions ero teso perché sapevo di dover giocare, ma quando ho 60mila spettatori è stata un’emozione indescrivibile.”

