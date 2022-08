Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: nuova offerta di De Laurentiis

Il quotidiano Repubblica riporta qualche novità sul rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli.

Fabian Ruiz ed il Napoli sembrano non riuscire un punto di incontro per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il Presidente Aurelio avrebbe fatto una prima proposta al centrocampista che però avrebbe declinato senza pensarci troppo. Si è inoltre prlato di recente di un interesse del West Ham nei confronti dello spagnolo, ma anche in questo Fabian Ruiz non avrebbe voluto sentire alcuna ragione.

Il quotidiano Repubblica riporta una notizia relativa al rinnovo del contratto del giocatore, in particolare una nuova offerta fatta da Aurelio De Laurentiis.

“La società, però, vuole affrontare anche il discorso Fabian Ruiz: il centrocampista è in scadenza nel 2023 e società come Juventus e Real Madrid monitorano la situazione. Aurelio De Laurentiis vorrebbe rinnovare il contratto dello spagnolo e per convincerlo sarebbe disposto ad offrire un quadriennale da 4 milioni di euro, più una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Le parti potrebbero aggiornarsi presto, per fissare un incontro.”

