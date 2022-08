Pedullà: “Mertens ha 5 offerte, deciderà la meta con calma”

Il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su Dries Mertens, in particolare sulle offerte che attualmente starebbe valutando.

Alfredo Pedullà ha parlato di Dries Mertens sui suoi canali ufficiali. In particolare il giornalista si è soffermato su tutte le offerte di mercato relativo all’attaccante belga.

Dries Mertens è stato accostato all’Inter, ma non abbiamo riscontri sul fatto che i nerazzurri vogliano fare un’altra punta. A proposito: Sanchez non aveva risolto ieri, neanche oggi, forse accadrà entro domani per andare al Marsiglia. Ma le notizie vanno date quando c’è una firma, per il momento. Tornando a Mertens, che piaccia alla Juventus non ci sono dubbi ma non abbiamo altri riscontri, anzi esattamente il contrario. La Salernitana ci sta provando, Sarri ha un grande rapporto con Mertens ma la Lazio almeno fin qui non ha fatto una proposta ufficiale. Dries Mertens ha almeno quattro proposte dall’estero quando smaltirà la delusione Napoli deciderà. Il Galatasaray è una esclusiva di Fanatik di 10 ore fa, il Marsiglia ci sta provando da settimana, Dries sceglierà con calma.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori più vicino al Napoli, spunta la cifra concordata

Problema fisico per Kvaratskhelia: vistosa fasciatura alla coscia sinistra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tav: Digos, in Valle di Susa guerriglia come in Kurdistan