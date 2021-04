Iannicelli: “Non rimangio nulla di quanto detto su Gattuso, sono arrabbiato”

Peppe Iannicelli nel dopo partita di napoli-Lazio

Peppe Iannicelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nell’immediato dopo partita di Napoli-Lazio. Ecco quanto dichiarato:

“Alla luce di quanto è accaduto allo stadio Diego Armando Maradona non posso che essere arrabbiato. I partenopei, contro i bianconelesti. hanno dimostrato di essere una squadra molto forte, capace di lottare per le primissime posizioni della classifica. Mi chiedo: perché il Napoli deve accontentarsi di competere per la Champions League quando avrebbe potuto mirare allo Scudetto? Attenzione: non sto dicendo che i partenopei avrebbero dovuto vincere a tutti i costi, ma erano certamente nelle condizioni di dare fastidio anche all’Inter capolista. Io allora non mi rimangio nulla di quanto ho detto su Gennaro Gattuso: per me non ha gestito al meglio la situazione. Ma sono un risultatista. Di conseguenza spero che continui a vincere”.

