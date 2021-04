Saurini: “Che peccato, questo Napoli era da lotta scudetto”

Giampaolo Saurini, nel post-partita Napoli-Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il successo degli azzurri sui biancocelesti.

Saurini commenta la grande prestazione del Napoli contro la Lazio

“I primi cinque minuti sono stati fondamentali per il proseguimento, poi, dell’intera partita. Il Napoli è una squadra forte, per me poteva tranquillamente vincere lo scudetto. Poi con un rigore a favore è stato tutto più semplice. In tutti i novanta minuti gli azzurri hanno meritato, dimostrando poi di avere una grandissima forza. Gli obiettivi stagionali della squadra potevano essere di gran lunga differenti”.

Che stagione sarebbe stata con il Napoli al completo? “A parer mio il Napoli avrebbe potuto combattere fino alla fine per il titolo, sta dimostrando che con la rosa al completo può portare a casa risultati importanti. Ha vinto contro la Lazio, con la Roma, ha pareggiato con l’Inter. Era una squadra da corsa scudetto, ora dovrà concentrarsi sul finale di campionato che è ancora in dubbio. Gli azzurri ora come ora sono ancora fuori dalla Champions, ma il calendario può aiutarli a rientrare”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, i precedenti con la Lazio: biancocelesti non vincono in trasferta da sei anni

Napoli-Lazio, Farris: “Azzurri più concreti di noi sotto porta, rigore Manolas? Ai miei tempi era fallo del difensore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios