Le pagelle di Gattuso: “Un bellissimo Napoli che è riuscito a brillare fino alla fine”

Le pagelle di Gattuso: grandissimo potenziale del Napoli, è il momento di inseguire la scia dei talenti.

Grande successo quello di ieri a Napoli contro la Lazio, i complimenti vanno anche a mister Gattuso

Il successo avvenuto ieri, sembra un messaggio abbastanza chiaro per tutti: prima di andar via, Gattuso vuole riportare a tutti i costi il Napoli in Champions. Per Il Corriere dello Sport il potenziale della squadra partenopea è stellare e nel finale dovrà essere bravo ad inseguire a scia di quei talenti. La Gazzetta dello Sport esalta la bellezza di quel Napoli che è riuscito a brillare fino alla fine. Tuttosport, invece, si lascia andare a grandi complimenti per Gattuso: “Se il Napoli è a soli due punti dalla zona Champions, il merito principale spetta a Ringhio”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

