De Laurentiis scontento: il patron convoca lo staff medico e tecnico

Aurelio De Laurentiis non è contento, il patron convoca lo staff tecnico e medico per fare chiarezza: troppi infortuni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis non sarebbe affatto soddisfatto della situazione attuale che sta vivendo la sua squadra. Per questo motivo vuole vederci chiaro, tanto da aver convocato lo staff tecnico e medico per avere delle risposte concrete sul perché dei tanti infortuni nell’ultimo periodo.

