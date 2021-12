Napoli – Segnali di positività: due rientri contro il Leicester

Spiragli di positività per il Napoli: Fabian Ruiz ed Insigne, salvo imprevisti, saranno convocati per la sfida contro il Leicester.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli assapora i primi spiragli di positività. Difatti, per la prossima sfida contro il Leicester Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, salvo imprevisti, dovrebbero essere tra i convocati. Sarebbero due recuperi fondamentali per Spalletti, in una gara decisiva in cui il Napoli avrà un solo risultato a disposizione.

