Napoli, i precedenti con la Lazio: biancocelesti non vincono in trasferta da sei anni

La Gazzetta dello Sport riporta l’attenzione sulle gare precedenti disputate tra Napoli e Lazio, affermando che i biancocelesti non vincono fuori casa da anni.

Questa sera il Napoli e la Lazio si sfideranno per la trentaduesima giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno la possibilità di accedere alla prossima Champions League e la gara sarà di sicuro piena di colpi di scena. Il luogo in cui la partita si svolgerà è lo Stadio Diego Armando Maradona: un dato non positivo per la squadra di Simone Inzaghi, poiché contro il Napoli non riesce a vincere in trasferta da ben sei anni.

A riportare questo dato non indifferente è la Gazzetta dello Sport:

“La Lazio non vince a Napoli dal 2015, quella sera finì 2-4 per i biancocelesti. Un risultato che garantì loro la partecipazione ai preliminari di Champions League a discapito del Napoli che finì quinto in classifica e, quindi, in Europa League.”

