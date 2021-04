Napoli-Lazio, la probabile formazione azzurra: Gattuso decide due cambi

Il Corriere del Mezzogiorno riporta la probabile formazione del Napoli contro la Lazio.

Questa sera il Napoli cercherà di portare a casa altri tre punti preziosi per continuare la corsa Champions League. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha parlato della probabile formazione che Gattuso schiererà in campo. Il tecnico calabrese ha in mente di fare qualche cambio.

Ecco quanto si legge:

“La squalifica di Demme consegna un’assenza pesante, ci sarà Bakayoko in mediana al fianco di Fabian Ruiz. Le novità più importanti riguardano l’attacco, Politano ha vinto il duello con Lozano. E il ritorno di Mertens dal primo minuto. Il piano-partita punta ad una squadra che nella prima parte della partita punti ad aprire gli spazi muovendo la palla in velocità, giocandosi l’attacco alla profondità di Lozano e Osimhen magari nel corso della ripresa”.

