Napoli-Lazio, probabile assenza di Luis Alberto: ecco chi lo sostituirà

Stasera Napoli e Lazio si sfideranno allo Stadio Maradona, ma il biancoceleste Luis Alberto potrebbe non scendere in campo.

È tutto pronto per la sfida tra Napoli e Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Tuttavia emerge una brutta notizia in casa della squadra della Capitale: Luis Alberto potrebbe non giocare a causa di un fastidio alla caviglia. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che fa sapere anche chi sarà il sostituto del centrocampista in caso di assenza.

“È Luis Alberto il grande dubbio nella formazione della Lazio che stasera affronterà il Napoli. la caviglia non è ancora completamente guarita e continua a dargli fastidio, tant’è vero che lo spagnolo non ha partecipato al test finale nell’allenamento di ieri dopo avere svolto la prima parte del lavoro in gruppo: è in dubbio, sarà convocato, c’è ottimismo sulle sue possibilità di essere in campo dall’inizio. L’alternativa dovrebbe essere Andreas Pereira, che nella partitella è stato schierato come interno di centrocampo accanto a Leiva.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE-I convocati di Gattuso: Elmas c’è e torna Lozano, 3 Primavera in rosa

Pirlo sulla Superlega: “È una novità, uno sviluppo per il futuro del calcio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios