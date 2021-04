UFFICIALE-I convocati di Gattuso: Elmas c’è e torna Lozano, 3 Primavera in rosa

Ecco convocazioni ufficiali di questa sera contro la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Tutto va come previsto: Elmas è ufficialmente nell’elenco dei convocati, nonostante il disguido con Gattuso. Nell’elenco appare nuovamente il nome di Lozano, finalmente l’attaccante farà rientro in campo dopo la squalifica, la brutta notizia è l’espulsione di Demme. Inoltre, per la sfida di questa sera sono stati convocati tre giocatori del settore della Primavera.

I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka

