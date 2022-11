Possibile rivoluzione a gennaio nel campionato di Serie A: le novità

Possibile rivoluzione nel campionato di Serie A: le novità

Possibile rivoluzione nel campionato di Serie A a gennaio. Le novità sarebbero quelle mostrate nel Mondiale in Qatar come l’introduzione da subito del fuorigioco semi-automatico, infatti, da subito Pierluigi Collina, membro dell’IFAB, ha chiarito che gli arbitri dovranno spingere su un recupero corposo durante la Coppa del Mondo, al fine di guadagnare in spettacolo e gioco attivo.

Dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è emersa la volontà dell’IFAB – Consiglio della Federcalcio Internazionale – di applicare questo metro di giudizio anche in altre manifestazioni, tra cui anche la Serie A.

Possibile rivoluzione che cambia la Serie A

“Qatar 2022 diverrà linea-guida anche per la Serie A? L’impressione è che sì, sarà così, e cioè che dal giorno della ripresa (4 gennaio) si potrà vedere sui nostri campi quel che sta accadendo al Mondiale. Quindi: tempi addizionali che sfiorano – o superano – i 10′, dilatazioni ‘XL’ che annullano i tempi persi per svariati motivi”.

La linea guida di Collina in Qatar

“Collina tre giorni fa era stato chiaro sui tempi di recupero da adottare a Qatar ’22: ‘Quello che vogliamo evitare è che una partita duri 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile. […] Oggi quello che viene accettato come tempo effettivo di gioco buono è intorno all’ora di gioco, sui 60 minuti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Ancelotti vuole un azzurro al Real Madrid: il Napoli pensa a blindarlo

Solbakken ha firmato con la Roma: “Ora è realtà, i tifosi romani i migliori. Vi dico i motivi della scelta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici