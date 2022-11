Solbakken ha firmato con la Roma: “Ora è realtà, i tifosi romani i migliori. Vi dico i motivi della scelta”

Solbakken ha firmato con la Roma, l’intervista

Notizie calciomercato – Ola Solbakken ha firmato con la Roma, adesso è ufficiale, niente SSC Napoli. Il giocatore si lega alla Roma da gennaio con un contratto fino al 30 giugno 2027. Il 24enne norvegese ha firmato a decorrere dal 2 gennaio 2023. Era nel mirino anche dei partenopei, ma alla fine ha scelto la maglia giallorossa.

Calciomercato, Solbakken sceglie la Roma

Ola Solbakken si racconta dopo la firma con la Roma, nell’intervista spiega i motivi della sua scelta:

“Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà”, ha dichiarato Solbakken nella sua prima intervista in giallorosso.

“La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro”.

