I club di A si scagliano contro Agnelli: ha fatto fuggire i fondi

Sull’edizione odierna del Corriere della Sera, l’attenzione è rivolta su Andrea Agnelli e Beppe Marotta, in merito alla vicenda dei fondi di private equity.

Agnelli e Marotta sono ormai nell’occhio del ciclone, più di un presidente recrimina il “dientro-front”

Con il senno di poi, la retromarcia del patron juventino sulla vicenda, non può destare sospetto, dopo lo sbarco a Torino nel gennaio scorso di Florentino Perez. Proprio per questo, più di un presidente, pur consapevole che il comitato non è un organo della Lega, sta ora valutando di fare causa per danni ad Agnelli, che è considerato il maggior colpevole del fallimento dell’operazione.

I più agguerriti, però, vorrebbero vendicarsi anche nei confronti di Marotta, a cui viene associato l’atteggiamento di convenienza, che si è rivelato poi in un voltafaccia solo quando è spuntata nell’accordo preliminare coi fondi, la clausola che imponeva ai club di non costituire la Superlega nei dieci anni successivi.

