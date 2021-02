Di Gennaro: “Il Napoli se arrivasse quarto sarebbe strepitoso”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, a Maracanà su TMW Radio, ha esposto la sua opinione sulla situazione che verte in serie A.

Antonio Di Gennaro espone così le sue idee:

“Ho finalmente rivisto alcune squadre tornare a giocare in difesa, come Napoli – Juventus. La Juve non ha assolutamente dato il tutto per tutto, l’Inter ha dovuto difendersi, e lo ha fatto anche molto bene. Conte sta finalmente rivalutando Eriksen, giocatore di grande spessore, ed ha vinto una partita fondamentale. Se vincesse il derby, sarebbe davvero una vittoria incredibilmente importante.

La Juve può rientrare in gara senza problemi, ma deve vincere il ritorno con il Napoli ed evitare di lasciare ancora strascichi. L’Inter era sul pezzo, la difesa equilibrata, e poi Eriksen si sta inserendo bene, finalmente. Ottima la mossa del doppio regista.

Sul ko del Milan, posso dire che il derby ora come ora, è una partita fondamentale sia per l’Inter che per il Milan. Non mi aspettavo perdesse. Italiano sarebbe dovuto andar via dallo Spezia lo scorso anno, ma rimanendo stiamo vedendo dei buoni risultati di squadra. Però una sconfitta così pesante del Milan non me l’aspettavo. Forse è un campanello d’allarme per Pioli.

La Roma quest’anno sta facendo molto meglio dello scorso anno, nonostante i ko con le big. Non credo possa essere una papabile vincitrice nella lotta Scudetto, ma con la nuova società potrà diventare una bella squadra.

Mentre per quando riguarda il Napoli, la squadra è totalmente dalla parte di Gattuso. Purtroppo gli infortunati sono veramente tanti, e con l’Europa League avrà dei problemi. Se arrivasse quarta sarebbe davvero strepitoso”.

