In casa Paganese ci sono da registrare un arrivo per quanto riguarda la categoria Under 16 e una cessione da parte della Primavera 3, lo riporta la testata online Tuttocalciogiovanile.it.

Questo è quanto si legge:

“La società azzurrostellata ha annunciato l’acquisto di Mattia D’Alo, classe 2005, ruolo difensore che farà parte della categoria Under 16 di mister Tarantino impegnata nei test match amichevoli in queste settimane. D’Alo proviene dalla società “Asd Acerrana” e in precedenza ha militato anche nella scuola calcio “Emanuele Troise”.Per la categoria Primavera 3 allenata dal tecnico Matrecano, invece, in uscita c’è Giuseppe De Biase che lascia la Paganese e si accasa al Campobasso in serie D così’ come comunicato dalla stessa società molisana sui propri canali ufficiali. De Biase, ruolo attaccante, classe 2002, è già a disposizione di mister Cudini”.