Condizioni di Manolas ancora incerte, vola in Grecia per la fisioterapia

Sull’edizione del Corriere del Mezzogiorno uno degli argomenti trattati è il ritorno di Manolas in Grecia per qualche giorno, il suo terapista di fiducia seguirà la sua riabilitazione.

Manolas, durante la partita contro il Genoa è stato costretto allo stop a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra

Kostas Manolas, è rientrato in Gracia per qualche giorno, a causa del trauma contusivo alla caviglia destra, con un possibile stop di tre settimane. In Grecia, Manolas, sarà seguito dal suo terapista di fiducia, programma concordato con lo staff medico del Napoli. Intanto la squadra attende il suo rientro in campo.

