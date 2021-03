Napoli, il discorso di Insigne: “Siamo una squadra poco concentrata”

L’edizione odierna su Tuttosport dedica uno spazio a Lorenzo Insigne, in particolare al suo discorso tenuto al termine di Sassuolo-Napoli.

Lo scorso mercoledì, il Napoli ha sfidato al Sassuolo al Mapei Stadium; sfortunatamente però gli azzurri non sono riusciti a portare a casa la vittoria. Dopo il pareggio in extremis dei neroverdi, il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rivolto un discorso ai suoi compagni di squadra. Il quotidiano Tuttosport ritorna sull’episodio e spiega il senso delle parole dell’attaccante partenopeo.

“Non furono i nervi tesi, ma la delusione ad accompagnare il Napoli fuori dal Mapei Stadium dopo il 3-3 di mercoledì sera. E pure la rabbia per aver gettato al vento un successo ormai stretto nelle mani, in una maniera così bislacca che un napoletano appassionato come Insigne non poteva farselo scivolare addosso. «Siamo una squadra poco concentrata», questo il senso della spiegazione post gara dal capitano allo spogliatoio tutto. Un modo per ritrovarsi e spingere forte sull’acceleratore.”