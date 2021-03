Longhi: “Zielinski tra i più forti, ma non vedo le qualità di tre centrocampisti”

Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha dato un parere sul Napoli e su alcuni giocatori azzurri, soffermandosi in particolar modo su Piotr Zielinski.

Il giornalista Mediaset Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di “Arena Maradona”, trasmissione in onda su Radio Crc. Longhi ha parlato della situazione del Napoli e si è soffermato in particolare sui centrocampisti della squadra; uno su tutti Piotr Zielinski, ritenuto dal giornalista uno dei più forti d’Europa.

“Nelle ultime gare il Napoli è ritornato una squadra, perciò sarebbe meglio se i tifosi evitassero di giudicare superficialmente. I giudizi di questo tipo causarono l’esonero di Carlo Ancelotti la stagione scorsa. A Napoli si è detto che Carlo è bollito. Ora lui è in Premier ad un passo dalla zona Champions con una partita in meno. Se il Napoli lotta ancora per la Champions è anche merito della consacrazione di Zielinski. Secondo me è tra i più forti in Europa. Sicuramente il più forte tra i centrocampisti del Napoli. Non sono invece d’accordo sui giudizi positivi verso Demme, Lobotka e Bakayoko.”

