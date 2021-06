Draghi, Euro 2020: “Lavoriamo per le finali a Roma”

Il presidente del consiglio suggerisce la possibilità che la finale dell’Europeo si disputi a Roma

Il Corriere dello Sport nella sua edizione online riporta le parole del Premier Mario Draghi: “Lavoriamo per le finali a Roma“. Il presidente del consiglio è intervenuto in conferenza stampa, ipotizzando una clamorosa possibilità. L’Inghilterra sta facendo i conti con Il boom di contagi della variante delta di Coronavirus e si trova ora ad affrontare una situazione difficile. La Uefa ha detto di non aver preso in considerazione l’idea di rimuovere Londra come sede unica delle Final Four del primo Europeo itinerante della storia, ma la situazione potrebbe precipitare nel giro di pochi giorni. L’Italia quindi si inserisce come possibile alternativa in caso dalla parti di Nyon, cambiassero idea.

