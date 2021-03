Calciomercato: Zaccagni interessa al Napoli, ma c’è anche il Milan

Mattia Zaccagni è di sicuro un obiettivo del calciomercato del Napoli; tuttavia il centrocampista dell’Hellas Verona ha suscitato anche l’interesse del Milan.

Mattia Zaccagni, giocatore dell’Hellas Verona, lascerà il club gialloblù a fine stagione. A riportare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge che sia il Napoli sia il Milan sono interessati al centrocampista.

Dal quotidiano si legge:

“Zaccagni è entrato nel mirino del Napoli e dello stesso Milan. La chiamata in Nazionale, evidentemente, sta facendo il resto per il centrocampista emiliano. Ma è chiaro che il contratto, in scadenza nel 2022 (non sarà rinnovato) alletta i suoi estimatori. E il Verona è pronto ad assecondare le sue aspettative di carriera.”

