Pirlo sulla Superlega: “È una novità, uno sviluppo per il futuro del calcio”

Pirlo sulla Superlega

Andrea Pirlo tecnico della Juventus ha parlato anche della Superlega nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni:

Da uomo di sport, oltre che da allenatore della Juventus, cosa pensa Andrea Pirlo della Superlega? “È uno sviluppo per il futuro del calcio. Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia del calcio, è una novità e non sono io la persona adatta a spiegarvi questa cosa. C’è il presidente in prima linea e spetta a lui parlarne”.

Negli ultimi tempi Andrea Pirlo ha sentito più lontano il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, impegnato nell’organizzare la Superlega? “Non l’ho sentito lontano, lo vediamo tutti i giorni, passa quasi sempre dalla Continassa e si è sempre dimostrato vicino alla squadra. È sempre stato presente, ha gli uffici qui di fronte al nostro centro sportivo. Due-tre volte la settimana passa. Ci ha spiegato cos’è questo progetto, non nei particolari ma a grandi linee. Ci ha dato grande fiducia, ma ha detto che la cosa più importante è continuare il nostro lavoro perché dobbiamo guadagnare la Champions League sul campo”.

