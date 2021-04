Arbitri&Arbitri – Marco Di Bello è l’arbitro di Napoli-Lazio

Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato.

Per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. Gli azzurri vengono da un periodo più che positivo: la scorsa domenica hanno pareggiato contro l’Inter fermando così i nerazzurri, primi in classifica, che fino a quel momento avevano vinto per undici volte di seguito. Anche i biancocelesti sono nel pieno di un periodo favorevole: la squadra della capitale non perde in campionato dal 6 marzo e la scorsa domenica ha rifilato al Benevento un sontuoso 5-3. In aggiunta le due compagini hanno in comune l’obiettivo della Champions League ed anche la loro posizione in classifica è simile: se i partenopei occupano la quinta posizione con 60 punti, alla sesta ci sono gli aquilotti con 58. Per tutti questi motivi la sfida sarà sicuramente interessante, ma soprattutto imprevedibile.

I precedenti di Di Bello con il Napoli

La sfida tra il Napoli e la Lazio andrà in scena giovedì 22 aprile alle ore 20:45. Il palcoscenico del match sarà lo Stadio Diego Armando Maradona e l’arbitro designato per dirigerlo è Marco Di Bello. L’arbitro nato a Brindisi ed appartenente all’omonima sezione arbitra in Serie A dal 2014 e fino a questo momento ha incontrato entrambe le squadre numerose volte. Tuttavia sarà la prima volta che Di Bello le incontrerà insieme. Gli azzurri sorridono se pensano ai precedenti avuti con l’arbitro pugliese: su 16 incontri si contano ben 14 vittorie e soltanto 2 sconfitte.

Se poi ci si concentra esclusivamente su questa stagione di campionato, i risultati migliorano ancora. Dall’inizio della stagione Marco Di Bello ha arbitrato quattro partite del Napoli e la squadra è sempre riuscita a portare a casa i tre punti. Come se già tutto ciò non fosse abbastanza, gli avversari in questione erano compagini di tutto rispetto: parliamo dell’Atalanta e della Roma, nelle gare di andata e ritorno.

I precedenti di Di Bello con la Lazio

Marco Di Bello è una vecchia conoscenza anche della Lazio. I biancocelesti lo hanno incontrato finora 14 volte e sotto il suo fischietto hanno collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione la Lazio ha incontrato l’arbitro una volta, cioè il 23 dicembre 2020, durante la sfida in trasferta contro il Milan. La Lazio però non ricorda quell’occasione con particolare piacere, poiché perse per 3-2. Dopo aver subito due reti in meno di dieci minuti da Rebic e Chalanoglu, la squadra di Inzaghi reagì con Luis Alberto e Ciro Immobile. Il gol decisivo arrivò pero dopo i 90 minuti e fu siglato da Theo Hernandez.

