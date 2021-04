Marcolin: “Osimhen starà meglio solo se giocherà. Con l’Inter gara difficile”

Dario Marcolin, ex Capitano del Napoli, ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Marte Sport Live.

Dario Marcolin è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Ecco le sue parole.

“Dopo Napoli-Lazio il calendario inizia a sorridere agli azzurri. Secondo me il Napoli ha fatto una tabella, la gara con la Lazio è importante. Tra Mertens ed Osimhen? Preferirei il secondo, al belga manca qualcosina. Osimhen più scende in campo e più migliora, invece Mertens riesce ad essere decisivo nella mezz’ora prima della fine. Durante la sfida contro l’Inter Osimhen aveva tre marcatori sui cross, per lui era difficile. Il Napoli può vincere contro la Lazio nelle posizioni, allargare i tre giocatori centrali sugli esterni. Soprattutto Zielinski potrebbe essere più libero e fare la differenza.”

