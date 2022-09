Lazio-Napoli, Spalletti: “Grande vittoria stasera, contro il Lecce partita buttata”

Luciano Spalletti commenta la vittoria del suo Napoli contro la Lazio

Il Napoli espugna lo stadio Olimpico battendo la Lazio per 2-1. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti commenta la vittoria dei suoi ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Sono soddisfattissimo perché abbiamo vinto conto una squadra di spessore. Nei primi minuti abbiamo fatto giare male palla per via dell’ansia e della frenesia ma poi abbiamo reagito. Stasera abbiamo fatto molto bene. abbiamo trovato le misure ad una Lazio con grande qualità nel palleggio. Abbiamo tirato fuori il carattere che abbiamo e ogni tanto non mostriamo perché a siamo un timidi per pigrizia e per il livello di calcio che vogliamo fare non può succedere.

La squadra ha fatto bene tutto magari a volte rimanendo anche sbilanciata in avanti ma questo è sintomo di crescita e di volersi misurare a viso aperto. Napoli è una piazza calcistica importante. Kvara? Prima di lui c’era Insigne, uno che sapeva palleggiare con la squadra è ti rendeva sempre la vita facile. Kvicha ha più 1 v 1 e salta di più l’uomo. Ha qualità ed è molto tecnico, deve migliorare in esperienza. è un bravissimo ragazzo che a volte non vorrebbe essere dentro determinate situazioni perché è timido, ma per giocare ad alti livelli bisogna diventare più faccia di… ha le qualità del top player.

Kim? E’ come Koulibaly, oltre ad essere un bravo ragazzo ha la forza e la determinazione dei grandi profili, ha grande personalità. Ha ancora da trovare delle linee di passaggio e le può trovare. Ha la tecnica per andare a fare superiorità anche a centrocampo. C’è gusto in qualsiasi vittoria, sono sempre 3 punti e noi abbiamo già buttato via una partita. Contro il Lecce non abbiamo fatto la partita che dovevamo e non ce lo possiamo permettere. Serve più coraggio e bisogna essere quelli che vanno a vincere qualsiasi partita su qualsiasi campo”.

