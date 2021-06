Koulibaly-Napoli: il senegalese resta e si pensa anche ad un rinnovo

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla permanenza di Koulibaly al Napoli e su un presunto rinnovo per il giocatore.

Kalidou Koulibaly potrebbe restare in maglia azzurra. Fino a qualche tempo fa il senegalese era stato accostato ad una probabile cessione, ma a quanto pare le cose sono cambiate. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha infatti riportato che il Presidente De Laurentiis vuole vendere soltanto un giocatore tra Koulibaly e Fabian Ruiz. Di conseguenza lo spagnolo sembra essere quello più propenso a lasciare il club.

Dal quotidiano si legge:

“L’avvento di Luciano Spalletti potrebbe aver modificato qualcosa nelle strategie. Il Napoli ha bisogno di fare cassa, ma non è detto che debba necessariamente cedere due tra i suoi big. Il sospetto è che De Laurentiis, d’accordo con Giuntoli e il nuovo allenatore, abbia deciso di vendere soltanto uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly. E lo spagnolo sembra essere il principale indiziato a cambiare squadra. In questo caso, il senegalese potrebbe anche restare ma con un nuovo contratto, in modo che l’ingaggio attuale di 6 milioni di euro a stagione possa essere spalmato su più anni.”

