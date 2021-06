Ag. Consigli: “Napoli? Nessuna chiamata, lui vuole fare il titolare”

Napoli-Consigli parla l’agente del portiere: “Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio in questo senso, è uno dei migliori in Italia e non sarà secondo a nessuno”.

Andrea D’Amico, agente di Andrea Consigli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Raffaele Auriemma “Si gonfia la rete“.

“Consigli al Napoli? Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio in questo senso. Prima di tutto perché è uno dei migliori portieri del campionato e non ho mai preso in considerazione l’idea di vederlo come secondo di nessuno. Peraltro è importante per il Sassuolo e il club per venderlo deve avere un’alternativa. Ci sono interessamenti importanti, ne abbiamo parlato con tante squadre ma assolutamente in funzione del primo portiere, non del secondo. Di fatto non c’è mai stata una chiamata del Napoli, non c’è niente di concreto. Poi molto dipende anche dalle prospettive sportive e dai livelli di squadra.