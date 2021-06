Il Napoli vuole Basic, per chiudere il Bordeaux chiede 10 milioni

Napoli forte su Basic, richiesta di 10 milioni

Il Napoli vira sul centrocampista del Bordeaux Toma Basic, a darne conferma è l’esperto di calciomercato Ciro Venerato che è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal che ha dato ulteriori particolari sulla vicenda. Ecco quanto dichiarato:

“Toma Basic del Bordeaux al Napoli? Il mediano croato è uno degli otto nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo segue molto per coprire il ruolo di centrocampista centrale. Questo ragazzo ha un importante vantaggio: ha 24 anni ed economico, vista la scadenza del suo contratto nel prossimo giugno 2022. Il Bordeaux chiede 10 milioni per cederlo, ma l’operazione si potrebbe chiudere anche per una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro. C’è un aspetto importante da valutare: la chiusura dell’affare potrebbe dipendere dalle tempistiche delle cessioni che il Napoli vorrà e saprà fare, e dunque bisogna capire se il calciatore riuscirà ad aspettarle.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, scelto il sostituto di Fabian Ruiz. Il Napoli vuole De Ketelaere

Luigi De Laurentiis sogna il colpo per il suo Bari, si punta a Liverani per la panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 11 Giugno 2021 a cura di Artemis