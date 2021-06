Calciomercato, scelto il sostituto di Fabian Ruiz. Il Napoli vuole De Ketelaere

Calciomercato, De Ketelaere per sostituire Fabian Ruiz

Secondo a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe deciso di sacrificare Fabian Ruiz, che da almeno una stagione è entrato nel mirino dei top club della Liga spagnola. Con l’eventuale cessione dello spagnolo, il club azzurro potrebbe puntare a De Ketelaere del Bruges. Ecco quanti riportato dalla rosea:

“L’alternativa a Fabian Ruiz potrebbe arrivare dal Belgio. Per tutta la stagione, Giuntoli ha seguito Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista del Bruges. Il giovane trequartista belga è un profilo che piace parecchio al d.s. napoletano, che sta valutando l’offerta da presentare al Bruges. Il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro, ma Giuntoli ne vorrebbe risparmiare qualcuno e tramutarlo in bonus. Bisognerà capire, tuttavia, come evolverà la questione Fabian Ruiz. Se dovesse essere ceduto per la cifra richiesta (60 milioni) allora ci sarebbe la copertura economica per concludere due operazioni: quella di De Ketelaere, appunto, e quella di Toma Basic del Feyenoord, al quale verrebbe affidata la regia del gioco del nuovo Napoli di Spalletti”.

