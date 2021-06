Luigi De Laurentiis sogna il colpo per il suo Bari, si punta a Liverani per la panchina

Bari, De Laurentiis punta a Fabio Liverani

Come riportato da Repubblica Luigi De Laurentiis vuole rilanciare le ambizioni del Bari, dopo la deludente stagione appena trascorsa. Il presidente punta dritto su Fabio Liverani per tentare la scalata alla Serie B nel prossimo campionato, allestendo una squadra che possa garantire il salto di categoria ai pugliesi. La trattativa sarà difficile, anche perchè bisognerebbe convincere il tecnico ex Lecce e Parma a scendere di categoria. Le alternative sono Toscano, Scienza e Pavanel.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, avviati i contatti con Armani per le nuove maglie. Con Kappa addio certo

Mercato Napoli, Venerato: “Spalletti veto su Malcuit. Trattativa sotto traccia per nuovo terzino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: sondaggio, con Biden migliora immagine Usa nel mondo