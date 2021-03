Ultim’ora – Napoli, Sarri vuole tre conferme per il ritorno in panchina

Napoli, Sarri vuole tre conferme per il ritorno in panchina: Giuntoli, Koulibaly e Insigne

L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione “Fuorigioco” su Televomero. Fedele ha risposto ad alcune domande sul ritorno di Sarri al Napoli: “Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli all’85%. Non faccio il giornalista ma dopo 40 anni in questo mondo ho degli amici. L’allenatore ex Chelsea e Juventus, tramite i suoi rappresentanti, s’è sentito con De Laurentiis ed ha posto delle condizioni: tra queste la conferma di Giuntoli, Insigne e Koulibaly e tre nuovi elementi, un terzino sinistro, un difensore centrale ed un regista”.

