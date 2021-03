Calciomercato – Napoli, continua ad esser forte l’interesse per Andrea Belotti

Calciomercato – Il Napoli è sempre interessato all’attaccante del Torino, Andrea Belotti

Il futuro del Torino è legato tutto alla permanenza in serie A. In caso di mancato raggiungimento della salvezza, uno dei giocatori che lascerebbero sicuramente la società granata è l’attaccante Andrea Belotti.

Secondo quando riportato da Tuttosport, tra le squadre che penserebbero al Gallo nazionale c’è il Napoli.

Anche in caso di salvezza, il centravanti del Toro vorrebbe avere la garanzia di avere intorno a lui una squadra che possa lottare per un posto in Europa.

Il Napoli comunque è fortemente interessato all’attaccante, ma gli azzurri dovranno superare un’agguerrita concorrenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Lorenzo Insigne deciderà il suo futuro a fine stagione

Ultim’ora – Napoli, Sarri vuole tre conferme per il ritorno in panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: festa abusiva in casa su Navigli Milano, 14 multati