Napoli, Lorenzo Insigne deciderà il suo futuro a fine stagione

Napoli, da qui a fine maggio non ci saranno novità per il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è in scadenza nel 2022, ma la trattativa per il rinnovo è stata spostata a fine stagione. Da qui a fine maggio, quindi, non ci saranno ulteriori novità. Da domani, si pensa solo al campo e all’obiettivo da raggiungere. E’ quanto riportato dal portale calciomercato.com.

