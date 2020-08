Bernardeschi cambia idea, si sblocca la trattativa Milik alla Juventus

Bernardeschi cambia idea

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, si riapre la trattativa tra Napoli e Juventus per il trasferimento di Milik in bianconero. A sbloccare la trattativa potrebbe essere il diefront di Bernardeschiu, che adesso sembra voler accettare Napoli. Mino Raiola, procuratore dell’ex viola, che ha ammesso che l’esterno bianconero potrebbe chiedere più spazio per la prossima stagione. Lo stesso agente, ha spinto il calciatore a riflettere bene sulla possibilità di vestirsi d’azzurro. Si potrebbe chiudere così una telenovela di mercato, con Milik che potrebbe andare in bianconero come da sua richiesta. Le parti, nel corso della settimana potrebbero tornare ad aggiornarsi e chiudere la trattativa.

