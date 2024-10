Il Mattino – Kvaratskhelia, rinnovo in stand-by a causa del rilancio del manager

La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvrataskhelia è a un vicolo cieco. C’è ancora distanza fra domanda e offerta. L’agente del georgiano intende trovare l’intesa per il prolungamento, solo a una cifra che possa arrivare a 8 milioni. Il Napoli, invece, ne ha offerti 5,5 cifra che non è stata presa in considerazione dall’entourage.

Il club si aspettava che la prima proposta venisse accettata, ma il papà e l’agente del giocatore, non sono della stessa idea: “Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ancora un vicolo cieco per il rilancio del manager. Ottobre non sarà il mese della verità” si legge sul quotidiano.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Avvio deludente del Milan, Sarri può sostituire Fonseca

Raspadori può dire addio a gennaio, Giuntoli e Motta lo vogliono alla Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’oroscopo del 9 ottobre 2024