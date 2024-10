Raspadori può dire addio a gennaio, Giuntoli e Motta lo vogliono alla Juventus

La Juventus sulle tracce di Raspadori

Nonostante la grande partenza del Napoli in questa prima parte di stagione, Giacomo Raspadori non è riuscito a trovare la continuità giusta e la sua dimensione in azzurro. L’ex Sassuolo ha giocato solo una manciata di minuti senza lasciare il segno, e a gennaio potrebbe dire addio. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus. Raspadori piace a Giuntoli, che fu il promotore del suo arrivo a Napoli qualche anno fa. Anche Motta stima l’azzurro, che in lui vede una buona alternativa per l’attacco bianconero.

