Meret, il rinnovo non è scontato: se ne parlerà dopo la sosta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Alex Meret. A quanto pare, il prolungamento di contratto si sarebbe rivelato più complicato del previsto. Il portiere andrà in scadenza a giugno, e De Laurentiis, non vuole perderlo a zero. Le rivali italiane, dopo l’ottimo inizio di campionato, sarebbero disposte ad aggiudicarsi il giocatore, ma per il momento, si è ancora in una fase di fumata grigia: il ds Manna e il potente agente, Pastorello, si vedranno dopo la sosta per tornare a discuterne.

L’accordo definitivo è ancora lontano, la certezza però, è che Meret vorrebbe rimanere a Napoli per almeno altri tre anni, mentre ADL vorrebbe, più che altro, non perderlo a zero. Dunque, a fine ottobre Pastorello tornerà a Napoli per discuterne e cercare di trovare una soluzione che possa accontentare ambedue le parti.

Intanto da Castel Volturno arrivano buone notizie, Meret sta bruciando le tappe e i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. Probabile la sua presenza contro l’Empoli, alla ripresa del campionato.

