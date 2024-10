Instagram – Juan Jesus dopo il tentato furto: “Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai al sicuro”

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, si è sfogato sui suoi canali social, dopo il tentato furto durante la notte: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore).

E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”.

