Napoli-Barcellona, Osimhen dovrebbe tornare a disposizone

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen dovrebbe tornare a disposizione della squadra per la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Victor Osmhen non è sceso in campo per la sfida di campionato tra Napoli e Genoa, tuttavia contro il Barcellona dovrebbe essere nuovamente a disposizione.

Ne ha parlato l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport:

“Mentre i 50mila del Maradona fischiavano sugli spalti, in tribuna il presidente De Laurentiis sembrava paralizzato dallo stupore ed incerto sul da farsi, mentre a poche poltrone da lui sedeva Osimhen che ieri mattina si è sottoposto ad una seduta di allenamento per sciogliere le contratture subite durante le 7 partite in coppa d’Africa e le 21 ore di viaggio per tornare a Napoli. Il bomber sarà disponibile per la sfida di mercoledì col Barcellona, gara di andata degli ottavi di Champions ed ultima occasione per dare un senso alla stagione: con il passaggio ai quarti il Napoli avrebbe ottime chance di partecipare al campionato mondiale per club.”

