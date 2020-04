Coronavirus, al Monaldi sei contagi tra il personale

Tra i positivi anche un primario

Il covid 19 non da tregua, come riportato da Fanpage all’ospedale Monaldi si sono registrati sei casi di contagi nel reparto di Medicina Interna Cardiovascolare e dismetabolica. Tra i positivi al virus anche un primario, il quale risulta essere ricoverato al Cotugno. Contagiati anche 4 infermiere e un addetto alle pulizie. L’azienda ospedaliera dei Colli ha subito attivato tutte le procedure di sanificazione della struttura, e in più sono stati sottoposti al tempone anche tutti gli altri dipendenti della strutta ai quali è stato effettuato anche lo screening con i test rapidi. La speranza è che non ci siano ulteriori positivi nei presidi ospedalieri sia in città che in provincia, vista la carenza di personale medico.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Filippo Facci:”Adesso basta, io esco. Governo indegno”

Amoruso:”Ripresa della serie A? Faccio fatica a pensarlo”

CONTENUTI EXTRA

Chi è Carolina Gianuzzi, l’assistente di Enzo Miccio in coppia con lui a Pechino Express 2020